Испания ввела красный уровень опасности из-за шторма Филомена, принесшего метель в страну, сообщает ВВС.

Шторм Филомена обрушился на Испанию снегопадами. Метеорологи предполагают, что за следующие 24 часа осадки в Мадриде составят 20 см. Столичный аэропорт закрыт, перекрыты некоторое городские улицы. В ночь с 8-го на 9-е января большое число автомобилей застряло на пригородном шоссе вблизи Мадрида. Люди оказались в ловушке, запертые в собственных машинах под завалами снега. Пожарные и даже военные помогали гражданам выбраться из непростой ситуации. Снегопад, вызванный Филоменой, стал мощнейшим за последние 40 лет. Крупные городские парки были закрыты. Некоторые подошли креативно к решению возникшей проблемы с транспортом. В центре Мадрида был замечен мужчина на лыжах, спокойно скользящий по снегу по своим делам.