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Газета "Кишиневские новости"

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94-летнюю королеву Великобритании вакцинировали

94-летнюю королеву Великобритании вакцинировали
09 января
20:46 2021
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Королева Великобритании и ее муж Герцог Эдинбургский получили вакцину от коронавируса, пишет ВВС.

Королева Великобритании Елизавета II и ее муж герцог Эдинбургский были вакцинированы от Covid-19. Королевский доктор ввел препарат Елизавете II и герцогу в Виндзорском замке, куда пара уехала на время пандемии. 94-летняя королева и 99-летний принц Филипп входят в приоритетную группу для вакцинации в силу возраста. Первую дозу лекарства получили уже более 1,5 млн человек в Великобритании. Государство надеется как можно скорее завершить первую стадию вакцинации граждан. Недавно обнаруженный в Лондоне новый тип коронавируса распространяется значительно быстрее своего предшественника, что вызывает беспокойство у властей.

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