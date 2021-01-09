Королева Великобритании и ее муж Герцог Эдинбургский получили вакцину от коронавируса, пишет ВВС.

Королева Великобритании Елизавета II и ее муж герцог Эдинбургский были вакцинированы от Covid-19. Королевский доктор ввел препарат Елизавете II и герцогу в Виндзорском замке, куда пара уехала на время пандемии. 94-летняя королева и 99-летний принц Филипп входят в приоритетную группу для вакцинации в силу возраста. Первую дозу лекарства получили уже более 1,5 млн человек в Великобритании. Государство надеется как можно скорее завершить первую стадию вакцинации граждан. Недавно обнаруженный в Лондоне новый тип коронавируса распространяется значительно быстрее своего предшественника, что вызывает беспокойство у властей.