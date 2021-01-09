Штурм Капитолия в Вашингтоне привел к тому, что демократы в США планируют инициировать импичмент Дональда Трампа. Трамп должен покинуть Белый дом 20-го января, в день инаугурации Джо Байдена, но подстрекательство к мятежу, в котором был обвинен действующий президент не оставили властям США выбора. Не так давно в 2019 году Конгресс уже пытался отстранить Трампа. В этой связи, давайте вспомним все случаи, когда президентов США пытались подвергнуть импичменту.

За всю историю Штатов Палата представителей инициировала импичмент в отношении четырех президентов. Первая попытка отстранения президента от власти датирована далеким 1868 годом. Семнадцатого президента США Эндрю Джонсона представили к импичменту по делу о незаконной отставке военного министра. Позднее в 1998-1999 годах в связи со знаменитой историей Моники Левински Палата представителей инициировала импичмент в отношении Билла Клинтона. Как было сказано ранее, за свой единственный срок правления против Дональда Трампа уже инициировали импичмент по делу о злоупотреблении полномочиями. Все три президента были оправданы Сенатом, где обвинения не набрали необходимые 2/3 голосов. В 1974 году Ричард Никсон также был представлен к импичменту в связи с громким скандалом Уотергейт, но он успел подать в отставку раньше, чем вопрос передали на рассмотрение в Сенат.