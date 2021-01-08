Президент Грузии Саломе Зурабишвили отметилась в социальных сетях комментарием случившихся в США беспорядков, сообщает «Военное обозрение».

По словам главы государства, Тбилиси берет пример с Вашингтона и всегда будет ориентироваться на него. «Нам нужна сильная Америка», – написала Зурабишвили и особо отметила тот факт, что Штаты поддерживают грузинское государство на пути «к свободе и демократии» уже более тридцати лет. Аналитики в Тбилиси с определенной долей иронии отнеслись к словам Зурабишвили. Как пишет один из них, «президенту стоило бы беспокоиться об успешной Грузии, а не сильной Америке».