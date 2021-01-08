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Газета "Кишиневские новости"

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Грузинский президент озаботилась проблемами Америки

08 января
22:51 2021
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили отметилась в социальных сетях комментарием случившихся в США беспорядков, сообщает «Военное обозрение».

По словам главы государства, Тбилиси берет пример с Вашингтона и всегда будет ориентироваться на него. «Нам нужна сильная Америка», – написала Зурабишвили и особо отметила тот факт, что Штаты поддерживают грузинское государство на пути «к свободе и демократии» уже более тридцати лет. Аналитики в Тбилиси с определенной долей иронии отнеслись к словам Зурабишвили. Как пишет один из них, «президенту стоило бы беспокоиться об успешной Грузии, а не сильной Америке».

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