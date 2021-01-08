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Газета "Кишиневские новости"

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Ждет ли Трампа импичмент за две недели до конца президентства

Ждет ли Трампа импичмент за две недели до конца президентства
08 января
19:01 2021
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Дональд Трамп должен покинуть президентский офис 20-го января, когда состоится инаугурация демократа Джо Байдена. Однако в свете последних событий многие представители власти, включая спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, считают, что Трамп должен покинуть офис раньше срока. Штурм Капитолия в Вашингтоне в момент признания победы Байдена на президентских выборах закончился трагедией. Легкомысленное отношение Трампа к произошедшему и публикация в Твиттере, где он вдохновлял сторонников на отстаивание своих прав, привели к тому, что демократы требуют отстранения президента от его обязанностей еще до окончания срока его службы. Спикер Пелоси призвала вице-президента США Майка Пенса и кабинет министров Трампа ответить решительно на «подстрекательство к восстанию». Для досрочного прекращения полномочий президента Пенсу придется обратиться к 25-ой поправке к Конституции США, с помощью которой и.о. президента становится вице-президент. В случае отказа Пенса действовать, Нэнси Пелоси заявила, что призовет палату представителей к введению импичмента.

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