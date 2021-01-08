Много лет ученые спорят о пользе и вреде аптечных витаминов. Одни говорят об их бесспорной пользе, другие – о том, что только правильное питание, богатое всеми необходимыми веществами, способно обеспечить нам здоровую жизнь. А добавки должны лишь восполнить дефицит того, что невозможно получить в достаточно количестве из пищи и окружающей среды.

Медики напоминают, что с любыми добавками нужно быть осторожными, чтобы вместо ожидаемой пользы не причинить вред организму. Например, кальций, который назначают очень многим пожилым людям для укрепления костей, может создать проблемы сердечно-сосудистой системе человека. Так вместе с плохим холестерином он «цементирует» сосуды, делая их жесткими и ломкими. Это особенно опасно для людей с повышенным давлением, диабетиков, людей с проблемными сосудами, а также для перенесших инсульт. Бесконтрольный прием кальция недопустим.

Нельзя обойти вниманием и витамин D. В осенне-зимний период, когда солнца очень мало, этот препарат становится очень востребованным, хотя врачи предупреждают: переизбыток витамина D чреват накоплением кальция, что создает проблемы сердцу. Кроме того, из-за него могут возникнуть как мышечные боли, так и боли в животе. Переизбыток также отразится не самым лучшим образом на работе почек.

Еще один витамин – витамин С – специалисты рекомендуют получать исключительно с едой, так как его переизбыток способствует образованию камней в почках. Кстати, польза от мультивитаминов учеными так и не доказана.

И несколько слов о естественных ненасыщенных жирах – пресловутых Омега-3, чья польза неоспорима. Их, по мнению специалистов, также нужно получать, включая в свой рацион питания настоящую рыбу. Проблемы с пищеварением могут возникнуть при переизбытке этой добавки.

Обеспечьте своему организму сбалансированное питание и сэкономьте на аптеках!