Украинские политики активно комментируют события двухдневной давности в США и объясняют публике, почему майдан в Вашингтоне – плохо, а в Киеве – хорошо, сообщает «Страна».

Владимир Зеленский, выждав некоторое время и ознакомившись с реакцией на беспорядки глав стран ЕС, написал в социальных сетях: «Мы решительно осуждаем беспрецедентное насилие против Конгресса США. Мы вдохновлены стойкостью этого старейшего и величайшего института в мире, который всего за несколько часов после этого ужасного нападения провел историческое заседание, подтвердившее волю американского народа».

Петр Порошенко солидаризируется с преемником: «Глубоко шокирован событиями в Капитолии. Настоящий вызов для американской демократии! Четкое подтверждение ужасных последствий политической безответственности, насильственной и эгоистической риторики. Верю, что американский народ встанет на защиту демократии, свободы и правопорядка. Украина солидарна с вами».

А вот бывший глава министерства иностранных дел Павел Климкин узрел в «трампомайдане» почерк Кремля. «Не знаю, есть ли у вчерашних событий российский след, но спецслужбы США это быстро выяснят. Ответственность все равно за Трампом, но Россия ведет полномасштабную гибридную войну против демократических институтов во всем мире, в первую очередь против нас и США», – объявил Климкин.