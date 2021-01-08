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Газета "Кишиневские новости"

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В «трампомайдане» обнаружили почерк Кремля

08 января
13:41 2021
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Украинские политики активно комментируют события двухдневной давности в США и объясняют публике, почему майдан в Вашингтоне – плохо, а в Киеве – хорошо, сообщает «Страна».

Владимир Зеленский, выждав некоторое время и ознакомившись с реакцией на беспорядки глав стран ЕС, написал в социальных сетях: «Мы решительно осуждаем беспрецедентное насилие против Конгресса США. Мы вдохновлены стойкостью этого старейшего и величайшего института в мире, который всего за несколько часов после этого ужасного нападения провел историческое заседание, подтвердившее волю американского народа».

Петр Порошенко солидаризируется с преемником: «Глубоко шокирован событиями в Капитолии. Настоящий вызов для американской демократии! Четкое подтверждение ужасных последствий политической безответственности, насильственной и эгоистической риторики. Верю, что американский народ встанет на защиту демократии, свободы и правопорядка. Украина солидарна с вами».

А вот бывший глава министерства иностранных дел Павел Климкин узрел в «трампомайдане» почерк Кремля. «Не знаю, есть ли у вчерашних событий российский след, но спецслужбы США это быстро выяснят. Ответственность все равно за Трампом, но Россия ведет полномасштабную гибридную войну против демократических институтов во всем мире, в первую очередь против нас и США», – объявил Климкин.

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