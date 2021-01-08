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Газета "Кишиневские новости"

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Лукашенко критикует «цитадель демократии»

08 января
13:41 2021
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Александр Лукашенко, посетив храм Воздвижения Креста Господня в Минске, порассуждал на публике о мировых событиях, сообщает TUT.BY

Обращаясь к митрополиту Вениамину, президент задался вопросом: «Кто бы мог, владыка, подумать, что сегодня в ночь будут штурмовать Капитолий? Цитадель демократии мировой – как они себя подавали. Кто бы мог подумать? Никто. Хотя в этом есть некая справедливость со стороны Трампа, но это плохо, когда идут на штурм и гибнут люди». Лукашенко призвал внимающих не допустить повторения вашингтонских беспорядков в Минске.  

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