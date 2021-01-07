На сегодняшний день в стране 136800 человек прошли лечение и 3106 умерли от инфекции COVID-19. На 7 января в Молдове подтверждены 148294 случая заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 5018 человек с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 24467 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2505 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 245 в крайне тяжелом состоянии (56 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).