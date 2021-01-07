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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 7 января 136800 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 7 января 136800 излечившихся
07 января
17:46 2021
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На сегодняшний день в стране 136800 человек прошли лечение и 3106 умерли от инфекции COVID-19.   На 7 января в Молдове подтверждены 148294 случая заражения новым коронавирусом.  

В настоящее время 5018 человек с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 24467 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2505 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 245 в крайне тяжелом состоянии (56 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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