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Газета "Кишиневские новости"

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Украинская разведка выдала рекомендации журналистам

07 января
12:06 2021
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Главное управление разведки Военное ведомство Украины распространило методичку, в которой перечисляются термины для описания журналистами происходящего на востоке страны, сообщает «Военное обозрение».

По мнению киевских рыцарей плаща и кинжала, о конфликте на Донбассе надо говорить «единым языком». Делать это надо для того, чтобы исключить пророссийские пропагандистские штампы. В методичке сообщается: неправильно писать «территории самопровозглашенных ДНР/ЛНР», или «юго-восток Украины». Идеологически верно будет говорить об «оккупированной части Донбасса» или «временно оккупированных территориях». Главное разведуправление не сообщает о том, как будут наказывать журналистов, нарушивших данные рекомендации.

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