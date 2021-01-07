Главное управление разведки Военное ведомство Украины распространило методичку, в которой перечисляются термины для описания журналистами происходящего на востоке страны, сообщает «Военное обозрение».

По мнению киевских рыцарей плаща и кинжала, о конфликте на Донбассе надо говорить «единым языком». Делать это надо для того, чтобы исключить пророссийские пропагандистские штампы. В методичке сообщается: неправильно писать «территории самопровозглашенных ДНР/ЛНР», или «юго-восток Украины». Идеологически верно будет говорить об «оккупированной части Донбасса» или «временно оккупированных территориях». Главное разведуправление не сообщает о том, как будут наказывать журналистов, нарушивших данные рекомендации.