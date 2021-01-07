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Газета "Кишиневские новости"

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Первая кровь «Второй гражданской войны» в США

Первая кровь «Второй гражданской войны» в США
07 января
10:16 2021
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Женщиной, умершей в результате ранения в здании Конгресса США, оказалась ветеран вооруженных сил США Эшли Бэббит, сообщает телеканал Fox News.

Она 14 лет прослужила в военно-воздушных силах, и являлась сторонником президента Дональда Трампа. На видео зафиксировано, как она пыталась через разбитую дверь войти в зал заседаний, но ее остановил выстрел охранника. Пуля попала в шею. Бэббит четыре раза была в командировках за пределами Соединенных Штатов. Напомним, беспорядки проходят в Вашингтоне, где конгрессмены обсуждали итоги выборов президента США. Трамп призвал своих сторонников запомнить этот день и заявил, что волнения стали следствием кражи у него победы в ходе подсчета голосов. Ведущие американские журналисты уже назвали происходящее «Второй гражданской войной».  

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