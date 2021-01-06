Среда, 6 января 2021, 02:32

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

«Хороший разговор» НАТО с Молдовой может обернуться… войной

«Хороший разговор» НАТО с Молдовой может обернуться… войной
06 января
20:56 2021
Версия для печати

В Североатлантическом военном блоке считают, что в противостоянии Брюсселя с Москвой помощь Республики Молдова для НАТО критически важна, так по крайней мере, считает глава Альянса Йенс Столтенберг.

Он написал в Twitter: «Состоялся хороший разговор с президентом Майей Санду, поздравлял ее с избранием (на должность главы государства, ред.). НАТО по-прежденему привержено расширению нашего сотрудничества и помощи в модернизации институтов обороны и безопасности Молдовы».

Со своей стороны Санду поблагодарила Столтенберга за поддержку Республики Молдова. Три года назад в Кишиневе открыт офис НАТО, представители которого объявили тогда, что осуществляют в Молдове программу «Наука для мира и безопасности». Последнее время Санду регулярно заявляет о том, что российские миротворцы должны быть выведены из Приднестровья и заменены на неких гражданских наблюдателей от ОБСЕ. Аналитики в Кишиневе и Тирасполе опасаются: НАТО в рамках программы «безопасности» может учинить нечто подобное тому, что было в Югославии, Ираке, Ливии или Сирии.     

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,18+0,38%
EUR21,18+0,61%
GBP23,38+0,24%
UAH0,61+0,70%
RON4,35+0,61%
RUB0,23+0,79%

Курсы валют в MDL на 06.01.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд