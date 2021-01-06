В Североатлантическом военном блоке считают, что в противостоянии Брюсселя с Москвой помощь Республики Молдова для НАТО критически важна, так по крайней мере, считает глава Альянса Йенс Столтенберг.

Он написал в Twitter: «Состоялся хороший разговор с президентом Майей Санду, поздравлял ее с избранием (на должность главы государства, ред.). НАТО по-прежденему привержено расширению нашего сотрудничества и помощи в модернизации институтов обороны и безопасности Молдовы».

Со своей стороны Санду поблагодарила Столтенберга за поддержку Республики Молдова. Три года назад в Кишиневе открыт офис НАТО, представители которого объявили тогда, что осуществляют в Молдове программу «Наука для мира и безопасности». Последнее время Санду регулярно заявляет о том, что российские миротворцы должны быть выведены из Приднестровья и заменены на неких гражданских наблюдателей от ОБСЕ. Аналитики в Кишиневе и Тирасполе опасаются: НАТО в рамках программы «безопасности» может учинить нечто подобное тому, что было в Югославии, Ираке, Ливии или Сирии.