фото: facebook.com















Депутат ПДС Мариан Раду сегодня утром сделал фото с видом на город из квартиры, расположенной на одном из последних этажей новостроя, возведенного компанией Dansicons на Телецентре. Похоже, что Раду хотел продемонстрировать, какая картина открывается из окон его жилья. При этом, как сообщает realitatea md, депутат не указал в декларации об имуществе никакой недвижимости, заявляя, что арендует жилплощадь в доме, где кв.м. стоит 680 евро.

Журналисты realitatea md, изучив снимок, без труда выяснили, что речь идет о доме по ул. Георге Асаки, 4 (на кругу напротив бывшего кинотеатра Gaudeamus). Дом был построен компанией бывшего либерала Юрия Дырды и недавно сдан в эксплуатацию.