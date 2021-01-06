Знаменитый Национальный парк Йеллоустоун в США славится своими горячими источниками. Компания из Чикаго использует обнаруженные в этих источниках микобактерии для производства искусственного мяса. Но сначала бактерии размножают в лабораторных условиях с помощью специально разработанной технологии.

Бактерии подкармливают, и они очень быстро растут, непрерывно вырабатывая белок, идентичный тому, который содержится в продуктах животного происхождения. При этом не требуется больших площадей, значительных затрат времени и средств, и не страдает окружающая среда.

Искусственное мясо, произведенное бактериями, идет на изготовление продуктов для тех, кто придерживается вегетарианства и веганства, пишет «Daily Mail».