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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Бактерии из гейзеров Йеллоустоуна станут сырьем для искусственного мяса

Бактерии из гейзеров Йеллоустоуна станут сырьем для искусственного мяса
06 января
20:51 2021
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Знаменитый Национальный парк Йеллоустоун в США славится своими горячими источниками. Компания из Чикаго использует обнаруженные в этих источниках микобактерии для производства искусственного мяса. Но сначала бактерии размножают в лабораторных условиях с помощью специально разработанной технологии.

Бактерии подкармливают, и они очень быстро растут, непрерывно вырабатывая белок, идентичный тому, который содержится в продуктах животного происхождения. При этом не требуется больших площадей, значительных затрат времени и средств, и не страдает окружающая среда.

Искусственное мясо, произведенное бактериями, идет на изготовление продуктов для тех, кто придерживается вегетарианства и веганства, пишет «Daily Mail».

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