С помощью современных технологий исследователи из Университета Турку в Финляндии проследили реакции мозга в случаях, когда человек просто засыпает или когда его подвергают общему наркозу. Выяснилось, что мозг в обеих ситуациях реагирует практически одинаково.

Эксперимент проводился с участием здоровых людей. Активность мозга фиксировали, когда люди не спали, когда они подвергались действию анестезирующих препаратов и во время физиологического сна. Использовались разные лекарства, но действие их оказалось аналогичным.

При этом выяснилось, что и после засыпания в результате введения анестетиков люди так же видели сны, как и в случае нормального физиологического сна, что стало неожиданностью для ученых, пишет eurekalert.org.