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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Общий наркоз и нормальный сон влияют на мозг одинаково

Общий наркоз и нормальный сон влияют на мозг одинаково
06 января
20:47 2021
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С помощью современных технологий исследователи из Университета Турку в Финляндии проследили реакции мозга в случаях, когда человек просто засыпает или когда его подвергают общему наркозу. Выяснилось, что мозг в обеих ситуациях реагирует практически одинаково.  

Эксперимент проводился с участием здоровых людей. Активность мозга фиксировали, когда люди не спали, когда они подвергались действию анестезирующих препаратов и во время физиологического сна. Использовались разные лекарства, но действие их оказалось аналогичным.

При этом выяснилось, что и после засыпания в результате введения анестетиков люди так же видели сны, как и в случае нормального физиологического сна, что стало неожиданностью для ученых, пишет eurekalert.org.

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