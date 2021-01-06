Среда, 6 января 2021, 02:32

Газета "Кишиневские новости"

Наука

Назад на главную Подписаться на RSS

Обнаружен белок, связанный с возникновением шизофрении

06 января
20:46 2021
Версия для печати

Исследователи из Института комплексных исследований клеток и материалов при Киотском университете провели эксперимент в лабораторных условиях. Они обнаружили белок, который призван обеспечить транспортировку холестерина и других веществ в клетки и обратно.

Но когда у подопытных мышей удалось искусственно отключить этот белок, в поведении животных стали заметны отклонения, свидетельствующие о расстройствах психики. Это было связано с тем, что в клетках головного мозга мышей обнаружилось отсутствие холестерина, без которого невозможно передавать информацию между нервами. При этом продолжительность жизни и внешний вид мышей не изменились. Здесь и может крыться причина нарушений психики, сообщает scientificrussia.ru.   

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,18+0,38%
EUR21,18+0,61%
GBP23,38+0,24%
UAH0,61+0,70%
RON4,35+0,61%
RUB0,23+0,79%

Курсы валют в MDL на 06.01.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд