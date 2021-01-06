Исследователи из Института комплексных исследований клеток и материалов при Киотском университете провели эксперимент в лабораторных условиях. Они обнаружили белок, который призван обеспечить транспортировку холестерина и других веществ в клетки и обратно.

Но когда у подопытных мышей удалось искусственно отключить этот белок, в поведении животных стали заметны отклонения, свидетельствующие о расстройствах психики. Это было связано с тем, что в клетках головного мозга мышей обнаружилось отсутствие холестерина, без которого невозможно передавать информацию между нервами. При этом продолжительность жизни и внешний вид мышей не изменились. Здесь и может крыться причина нарушений психики, сообщает scientificrussia.ru.