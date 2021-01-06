Лекарств от деменции (стойкого слабоумия) на сегодняшний день нет, но ученые постоянно проводят исследования, чтобы найти не только причины этой болезни, но и способы защиты мозга от неблагоприятных изменений в его работе.

Недавние исследования – когнитивные тесты и МРТ – доказали прямую зависимость развития деменции от состояния сердца. В процессе изучения данной взаимосвязи учеными измерялась жесткость аорты у пожилых людей. Известно, что с возрастом эта артерия, которая является самой большой в организме, становится более жесткой, ухудшая кровоснабжение головного мозга, а структурные изменения неизбежно ведут к ухудшению памяти.

Ученые сделали вывод, что, поддерживая эластичность сосудов, человек отдаляет начало развития или вовсе предотвращает такие страшные заболевания как деменция и болезнь Альцгеймера. Берегите сердце – оно подарит вам ясность мыслей и крепкую память!