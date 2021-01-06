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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Обнаружены новые причины возникновения рака мозга

Обнаружены новые причины возникновения рака мозга
06 января
18:26 2021
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Ученые из Университета Торонто в Канаде в результате исследований пришли к выводу, что глиобластома – рак мозга – может возникать после черепно-мозговой травмы, инфекционного заболевания или инсульта.

Обычно организм старается как можно скорее избавиться от последствий таких поражений и включает механизм заживления – создания новых клеток взамен пострадавших. Но если происходят мутации, они нарушают процесс и подталкивают опухолевые клетки к размножению. И, что важно, они могут начинать расти задолго до того, как болезнь даст о себе знать, и будет поставлен диагноз.

Сегодня лечение глиобластомы представляет большую сложность, и пациенты, как правило, погибают в среднем через полтора года после выявления заболевания. Исследователи считают, что полученные ими результаты послужат для разработки новых, более эффективных методов терапии рака мозга, наиболее часто встречающейся и тяжелой формой которого является глиобластома, сообщает телеканал «Доктор».      

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