Ученые из Университета Торонто в Канаде в результате исследований пришли к выводу, что глиобластома – рак мозга – может возникать после черепно-мозговой травмы, инфекционного заболевания или инсульта.

Обычно организм старается как можно скорее избавиться от последствий таких поражений и включает механизм заживления – создания новых клеток взамен пострадавших. Но если происходят мутации, они нарушают процесс и подталкивают опухолевые клетки к размножению. И, что важно, они могут начинать расти задолго до того, как болезнь даст о себе знать, и будет поставлен диагноз.

Сегодня лечение глиобластомы представляет большую сложность, и пациенты, как правило, погибают в среднем через полтора года после выявления заболевания. Исследователи считают, что полученные ими результаты послужат для разработки новых, более эффективных методов терапии рака мозга, наиболее часто встречающейся и тяжелой формой которого является глиобластома, сообщает телеканал «Доктор».