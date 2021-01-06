Как известно, Индия – в числе стран-лидеров по загрязнению атмосферы. Одному архитектору из города Мумбаи пришла в голову идея использовать это обстоятельство для дела. Он разработал технологию производства стройматериалов из вредных выбросов.

С помощью специального приспособления из воздуха улавливают углекислый газ, добавляют его к цементной и мраморной пыли и крошке, и из полученной смеси формуют плиты. Этот материал оказался пригодным для облицовки полов и стен.

Экологически чистая продукция выпускается уже в течение года и успела вызвать интерес у широкого круга клиентов. Разработчик надеется привлечь инвестиции и наладить более масштабное производство, сообщает CNN. Тем более, что недостатка в сырье не предвидится.