В Японии состоялись первые в наступившем году торги. С аукциона была продана коробка, вместившая полкилограмма черешни самого раннего сорта. Плоды были настолько крупными, что их оказалось всего несколько десятков. За этот лот заплатили баснословную сумму – миллион иен (около десяти тысяч долларов), и это рекорд.

Чем же замечательна эта ягода? Ее выращивают по особой технологии. Деревья высаживают в специальные кадки, которые все лето и начало осени находятся в холодильнике. А вот потом их переселяют в теплицу, где днем температура составляет плюс двадцать пять градусов, а ночью – плюс тринадцать. Так и удается получить столь ранний урожай, за который любители готовы отдать бешеные деньги, сообщает РИА «Новости».

Вот только интересно, хватит ли у покупателя духа съесть эти поистине бриллиантовые ягодки?