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Газета "Кишиневские новости"

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Черешня – ягодка на миллион

Черешня – ягодка на миллион
06 января
13:01 2021
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В Японии состоялись первые в наступившем году торги. С аукциона была продана коробка, вместившая полкилограмма черешни самого раннего сорта. Плоды были настолько крупными, что их оказалось всего несколько десятков. За этот лот заплатили баснословную сумму – миллион иен (около десяти тысяч долларов), и это рекорд.

Чем же замечательна эта ягода? Ее выращивают по особой технологии. Деревья высаживают в специальные кадки, которые все лето и начало осени находятся в холодильнике. А вот потом их переселяют в теплицу, где днем температура составляет плюс двадцать пять градусов, а ночью – плюс тринадцать. Так и удается получить столь ранний урожай, за который любители готовы отдать бешеные деньги, сообщает РИА «Новости».

Вот только интересно, хватит ли у покупателя духа съесть эти поистине бриллиантовые ягодки?

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