Отгремели новогодние праздники, но Вселенная не оставит людей без подарков и в канун Рождества! Маленькие приятности в ближайшие десять дней получат все, кто по-настоящему верит в чудеса и очень ждет исполнения мечты. А вот представителям трёх зодиакальных созвездий стоит подготовиться к ошеломительным финансовым переменам!

Кому же улыбнется Удача с 6 по 15 января?

Трудолюбивый ТЕЛЕЦ

Все шансы сорвать значительный куш есть у представителей этого знака зодиака. Золотой дождь прольется на Тельцов, как награда за их ответственность и трудолюбие. Очень важное знакомство произойдет в эти дни. Будьте внимательны, это будет удивительный шанс для карьерного рывка или получения новой должности. Главное – он наполнит доверху ваши кошельки и позволит не отказывать себе почти ни в чем.

Удачливый СТРЕЛЕЦ

Представителей этого зодиакального созвездия с 6 по 15 января также ожидает Удача. Вселенная щедро наградит Стрельцов, которые много работали на исходе 2020 года и заслужили свой подарок. Их ждет смена работы на новую – гораздо лучше оплачиваемую. Но открытым Стрельцам придется быть более осмотрительными в новом коллективе, чрезмерная доверчивость может сыграть с ними злую шутку.

Привлекательные РЫБЫ

До середины января и представители этого водного знака зодиака станут очень привлекательными для Вселенной, которая спешит осыпать их золотом за старания, за аккуратность и предусмотрительность. Золотая волна, которая ворвется в жизнь Рыб, принесет большие и позитивные перемены. Удача принесет выигрыш в лотерею, а у кого-то это будет неожиданное наследство или возвращенные долги.