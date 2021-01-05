На сегодняшний день в стране 134751 человек прошли лечение и 3070 умерли от инфекции COVID-19. На 5 января в Молдове подтвержден 146921случай заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 5849 человек с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 27637 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2639 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 244 в крайне тяжелом состоянии (51 пациент подключен к аппаратам искусственного дыхания).