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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Чай благотворно влияет на мыслительную деятельность пожилых

Чай благотворно влияет на мыслительную деятельность пожилых
05 января
20:26 2021
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Ученые из британского Университета Ньюкасла провели масштабное исследование с помощью медицинских работников и выяснили, что люди, из года в год пьющие пять и больше чашек чая в день (как с молоком, так и без него) демонстрируют более высокий уровень мыслительной деятельности. Причем речь идет о людях, перешагнувших восьмидесятипятилетний рубеж.

Исследование длится уже пятнадцатый год, и завершить его пока не планируют. Под наблюдением находятся около двух сотен долгожителей. Ученым уже известно, что чай благотворно действует на физическое состояние человека, способствуя снижению артериального давления и уровня плохого холестерина, а также уменьшению массы тела. Теперь установлено, что любители чая в пожилом возрасте лучше справляются с решением сложных задач, то есть уровень их мыслительной, а также психомоторной деятельности выше, чем у сверстников, не употребляющих так много чая, пишет «Daily Mail».               

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