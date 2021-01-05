Ученые из британского Университета Ньюкасла провели масштабное исследование с помощью медицинских работников и выяснили, что люди, из года в год пьющие пять и больше чашек чая в день (как с молоком, так и без него) демонстрируют более высокий уровень мыслительной деятельности. Причем речь идет о людях, перешагнувших восьмидесятипятилетний рубеж.

Исследование длится уже пятнадцатый год, и завершить его пока не планируют. Под наблюдением находятся около двух сотен долгожителей. Ученым уже известно, что чай благотворно действует на физическое состояние человека, способствуя снижению артериального давления и уровня плохого холестерина, а также уменьшению массы тела. Теперь установлено, что любители чая в пожилом возрасте лучше справляются с решением сложных задач, то есть уровень их мыслительной, а также психомоторной деятельности выше, чем у сверстников, не употребляющих так много чая, пишет «Daily Mail».