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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 4 января 134021 излечившийся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 4 января 134021 излечившийся
04 января
22:31 2021
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На сегодняшний день в стране 134021 человек прошли лечение и 3054 умерли от инфекции COVID-19.   На 4 января в Молдове подтверждены 146309 случаев заражения новым коронавирусом.  

В настоящее время 6187 человек с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 30802 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2611 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 254 в крайне тяжелом состоянии (51 пациент подключен к аппаратам искусственного дыхания).

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