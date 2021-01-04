На сегодняшний день в стране 134021 человек прошли лечение и 3054 умерли от инфекции COVID-19. На 4 января в Молдове подтверждены 146309 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 6187 человек с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 30802 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2611 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 254 в крайне тяжелом состоянии (51 пациент подключен к аппаратам искусственного дыхания).