В такую сумму обошлось налогоплательщикам содержание администрации нового хозяина президентского дворца.

Как утверждает депутат ПДС Думитру Алайба, в день на содержание ведомства из госбюджета выделяется 100 тыс. леев. Сегодня истекает десятый день с момента вступления Майи Санду в должность 24 декабря.

Напомним, что во время предвыборной кампании она говорила, что в качестве главы государства сократит расходы президентской администрации. Также среди ее обещаний – немедленный снос забора вокруг резиденции президента, что до сих пор так и не было выполнено.