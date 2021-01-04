Понедельник, 4 января 2021, 23:31

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

За первые 10 дней президент Майя Санду израсходовала 1 млн леев

За первые 10 дней президент Майя Санду израсходовала 1 млн леев
04 января
16:31 2021
Версия для печати

В такую сумму обошлось налогоплательщикам содержание администрации нового хозяина президентского дворца.

Как утверждает депутат ПДС Думитру Алайба, в день на содержание ведомства из госбюджета выделяется 100 тыс. леев. Сегодня истекает десятый день с момента вступления Майи Санду в должность 24 декабря.

Напомним, что во время предвыборной кампании она говорила, что в качестве главы государства сократит расходы президентской администрации. Также среди ее обещаний – немедленный снос забора вокруг резиденции президента, что до сих пор так и не было выполнено.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,14–0,26%
EUR21,00–0,24%
GBP23,25–1,12%
UAH0,60–0,11%
RON4,31–0,15%
RUB0,23–0,39%

Курсы валют в MDL на 04.01.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд