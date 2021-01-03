На состоявшемся 30 декабря 2020 года XVI съезде ПСРМ была принята декларация, в которой изложены взгляды на политическую и социально-экономическую ситуацию в стране, сложившуюся после президентских выборов.

«Заявления избранного президента, её внутренних и внешних сторонников наглядно свидетельствуют об угрозах ослабления независимости и суверенитета Республики Молдова, о попытках введения в стране режима внешнего управления.

Неоднозначные заявления Майи Санду в адрес Приднестровья не способствуют продолжению и укреплению диалога, начатого предыдущей президентской администрацией. Двусторонние отношения с важнейшим стратегическим партнёром нашей страны, Российской Федерацией, также оказались под вопросом после некоторых заявлений избранного президента в прессе.

Целый ряд зарубежных политиков, дипломатов, послов позволили себе декларации, несовместимые с их дипломатическим статусом. Критика решений, принятых демократически избранным парламентом страны, является прямым вмешательством во внутренние дела Республики Молдова и не имеет аналогичных прецедентов в других странах.

Откровенно циничной выглядит критика принятого парламентом страны закона, отменяющего возложение обязательств по выплате украденного миллиарда на народ Республики Молдова. Народ не должен возвращать из своего кармана деньги, украденные ворами и жуликами.

Деятельность Конституционного Суда является объектом пристального внимания, как политического класса, так и всего общества. Приостановление или отмена законов, принятых большинством депутатов законно избранного парламента, может стать опасным прецедентом, что ещё раз подтверждает политическую необходимость реформы Конституционного суда, которая должна быть инициирована гражданским обществом, политическим классом и простыми гражданами.

Политическое давление на Генеральную прокуратуру именно тогда, когда расследование «кражи века» близко к своему завершению, наводит на мысль о неискренности заявлений инициаторов реформы юстиции о том, что они действуют в интересах всех граждан, а не только определенных политических сил и стоящих за ними групп влияния внутри страны и за ее пределами.

Проведя тщательный анализ нескольких лет, прошедших со времени последнего съезда, Партия социалистов пришла к следующим выводам:

Партия социалистов Республики Молдова продолжит борьбу за государственность и суверенитет Республики Молдова, за социальную справедливость, за независимую внешнюю политику, отвечающую национальным интересам страны, за традиционные ценности нашего народа.

ПСРМ – партия, выступающая за подлинную независимость и суверенитет страны. Мы – патриоты Молдовы. Нет – вмешательству во внутренние дела Молдовы! Только народ Молдовы должен решать, какой будет страна.

ПСРМ – партия молдавской государственности и самобытности. У нас есть своя молдавская история. У нас есть свой молдавский язык. Первые письменные памятники известны с 13 века. И мы не откажемся ни от истории, ни от языка, ни от национального флага Молдавского княжества. Отказ от молдавского языка – это предательство наших дедов и прадедов.

ПСРМ – партия гражданского и межэтнического мира. У нас живут десятки этносов. Наша цель – формирование общегражданской нации. В первую очередь мы граждане Республики Молдова. Сила нашего народа – в разнообразии. Скрепляющим фактором является русский язык, и он сохранит статус языка межэтнического общения.

ПСРМ – партия единства Молдовы. Мы выступаем за интеграцию Молдовы и урегулирование приднестровской проблемы на основе общих ценностей, которые разделяет большинство населения обоих берегов Днестра.

ПСРМ – партия социальной справедливости. Любая власть должна сохранить социальные обязательства перед своими гражданами, вне зависимости от условий, которые выдвигают международные кредитные организации. Аморально, когда население страны принуждают выплачивать украденные деньги.

ПСРМ – партия эффективной экономики, ориентированной на развитие производства, поддержку отечественных производителей и фермеров, продвижение молдавской продукции на местном и зарубежных рынках, развитие современного высокотехнологичного сектора услуг. Высокий уровень жизни и возвращение наших соотечественников домой невозможны без возрождения реального сектора экономики.

ПСРМ – партия национальных интересов во внешней политике. Именно наши национальные интересы диктуют нам необходимость выстраивания нормальных отношений как с Западом, так и с Востоком.

ПСРМ – партия традиционных ценностей. Семья – союз мужчины и женщины – наш главный приоритет. Мы против разрушения традиционных понятий о семье и нравственности. Мы против того, чтобы вместо отца и матери фигурировали «родитель-1» и «родитель-2». Мы против того, чтобы наших детей в школах учили о наличии «шести и более гендеров», о том, что «человек сам может выбрать себе пол».

Вне зависимости от того, где были социалисты – в оппозиции или в правящих коалициях, Партия социалистов исходила в своей деятельности исключительно из интересов общества, направленных на поддержание мира и стабильности в стране, на борьбу с тяжелейшими вызовами, с которыми столкнулась Молдова, – засухой и пандемией, а также на социально-экономическое развитие.

Уходящий год укрепил понимание того, что нынешний парламент должен быть распущен. Партия социалистов выступает за проведение досрочных парламентских выборов, которые должны избавить высший законодательный орган от пережитков олигархической эпохи.

В преддверии напряженного политического года, досрочных парламентских выборов Партия социалистов Республики Молдова выступает за формирование широкого фронта сторонников молдавской государственности, независимости и нейтралитета страны. Мы призываем все подлинно патриотические силы Молдовы принять участие в формировании такой коалиции.

Мы верим – судьбу Молдовы должен решать только ее народ!» – говорится в заявлении ПСРМ.