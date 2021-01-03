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Газета "Кишиневские новости"

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Заявления Санду – угроза независимости и суверенитету Молдовы

Заявления Санду – угроза независимости и суверенитету Молдовы
03 января
22:05 2021
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Декларация ПСРМ “О политической ситуации в стране”

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Ирина Нам

Ирина Нам

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