На сегодняшний день в стране 133247 человек прошли лечение и 3037 умерли от инфекции COVID-19. На 3 января в Молдове подтверждены 145873 случая заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 6193 человека с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 31588 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2337 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 241 в крайне тяжелом состоянии (53 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).