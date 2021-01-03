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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 3 января 133247 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 3 января 133247 излечившихся
03 января
18:56 2021
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На сегодняшний день в стране 133247 человек прошли лечение и 3037 умерли от инфекции COVID-19.   На 3 января в Молдове подтверждены 145873 случая заражения новым коронавирусом.  

В настоящее время 6193 человека с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 31588 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2337 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 241 в крайне тяжелом состоянии (53 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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