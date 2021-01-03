В течение прошедшего дня, 3 января, зарегистрированы еще 17 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 37-летний мужчина из Комратского района, 59-летний мужчина из Кишинева, 55-летняя женщина из Яловенского района, 82-летняя женщина из Сорокского района, 69-летняя женщина из Яловенского района, 57-летний мужчина из Кишинева, 56-летний мужчина из Кишинева, 64-летний мужчина из Приднестровья, 53-летний мужчина из Приднестровья, 69-летняя женщина из Приднестровья, 79-летняя женщина из Дондюшанского района, 65-летняя женщина из Дондюшанского района, 79-летняя женщина из Кагульского района, 78-летняя женщина из Кишинева, 73-летний мужчина из Кишинева, 69-летняя женщина из Глодянского района, 74-летняя женщина из Глодянского района. На вечер 3 января 133247 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 3037 человек умерли от инфекции.