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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 3 января 3037 смертельных случаев

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 3 января 3037 смертельных случаев
03 января
18:26 2021
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В течение прошедшего дня, 3 января, зарегистрированы еще 17 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 37-летний мужчина из Комратского района, 59-летний мужчина из Кишинева, 55-летняя женщина из Яловенского района, 82-летняя женщина из Сорокского района, 69-летняя женщина из Яловенского района, 57-летний мужчина из Кишинева, 56-летний мужчина из Кишинева, 64-летний мужчина из Приднестровья, 53-летний мужчина из Приднестровья, 69-летняя женщина из Приднестровья, 79-летняя женщина из Дондюшанского района, 65-летняя женщина из Дондюшанского района, 79-летняя женщина из Кагульского района, 78-летняя женщина из Кишинева, 73-летний мужчина из Кишинева, 69-летняя женщина из Глодянского района, 74-летняя женщина из Глодянского района. На вечер 3 января 133247 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 3037 человек умерли от инфекции.

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