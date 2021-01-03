На Украине наконец-то нашли снаряды калибра 155-миллиметров для того, чтобы пострелять из самоходной артиллерийской установки (САУ) «Богдана», которую произвели пока в единичном экземпляре в 2018-м году, сообщает «Военное обозрение».

В Киеве не только говорят, но и пытаются перейти на НАТОвские стандарты, в частности в области вооружений. Советский калибр для артиллерийских установок – 152,4 мм – это наследие тяжелого прошлого, посчитали в военном ведомстве, в Европе и за океаном производят орудия калибром 155 мм – вот за ними будущее. На Украине решили идти в ногу с передовыми странами и создали «Богдану». Спустя два года у чешской компании Excalibur Army для нее купили боевые снаряды. Пока единственный экземпляр САУ находится на территории Краматорского завода. «Богдану» широкой публике впервые показали в 2018 году на День независимости Украины.