Экстремально жаркое лето отразилось на объемах производства сельскохозяйственной продукции в стране, сообщает «Международное румынское радио».

По данным, распространенным Министерством сельского хозяйства, в 2020-м году было собрано около 17 миллионов тонн зерна, годом ранее – 30 миллионов тонн. Кукурузы в закрома поступило на 45 % меньше, чем годом ранее, пшеницы на 41%. А вот ржи в 2020-м убрали на 26% больше, чем в 2019-м. При этом в министерстве заверили: урожай покрывает внутренние запросы рынка продовольствия, мало того, есть еще и резерв для экспорта.