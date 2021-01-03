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Газета "Кишиневские новости"

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Румыны будут больше потреблять ржаного хлеба

Румыны будут больше потреблять ржаного хлеба
03 января
12:16 2021
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Экстремально жаркое лето отразилось на объемах производства сельскохозяйственной продукции в стране, сообщает «Международное румынское радио».

По данным, распространенным Министерством сельского хозяйства, в 2020-м году было собрано около 17 миллионов тонн зерна, годом ранее – 30 миллионов тонн. Кукурузы в закрома поступило на 45 % меньше, чем годом ранее, пшеницы на 41%. А вот ржи в 2020-м убрали на 26% больше, чем в 2019-м. При этом в министерстве заверили: урожай покрывает внутренние запросы рынка продовольствия, мало того, есть еще и резерв для экспорта.

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