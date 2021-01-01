На сегодняшний день в стране 131701 человек прошел лечение и 3004 умерли от инфекции COVID-19. На 1 января в Молдове подтверждены 145258 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 6953 человека с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 32727 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2678 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 247 в крайне тяжелом состоянии (51 пациент подключен к аппаратам искусственного дыхания).