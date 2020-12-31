Касательно решения примара и совета коммуны Бобейка Хынчештского района в отношении бездомных животных хочу отметить, что “решение” проблем с бездомными животными с привлечением охотников, с натравливанием на бездомных животных выдрессированных собак может быть истолковано, как подготовительные шаги к совершению преступления, четко изложенного в статье 221 УК РМ, отметил Никита Цуркан.

Парламентарий процитировал текст статьи Уголовного кодекса:

«Статья 222/1. Жестокость к животным

(1) Жестокое обращение с животными или пытки, которые вызвали их увечье или смерть,

наказывается штрафом в размере от 500 до 750 условных единиц или неоплачиваемым трудом в пользу общества от 100 до 180 часов или лишением свободы на срок до 1 года.

(2) те же деяния, совершенные:

a) в общественных местах или в присутствии несовершеннолетних;

b) лицом, ответственным за уход, защиту и благосостояние животных, дрессировку или предоставление ветеринарной помощи;

c) из садистских побуждений

наказываются штрафом в размере от 750 до 1350 условных единиц или неоплачиваемым общественным трудом от 180 до 240 часов или лишением свободы на срок от 1 до 3 лет».

Далее депутат парламента резюмирует: «Мне казалось, что в XXI веке подобных историй априори быть не может, но увы… Считаю, что подобные решения/действия являются бесчеловечным проявлением и противоречат этике и моральным ценностям в отношении живых существ.

Настоятельно рекомендую примару и совету коммуны Бобейка пересмотреть решение от 16/12/2020 года. А если уж очень хочется сделать что-то полезное для села, стерилизуйте животных и пригласите ветеринаров для осмотра».