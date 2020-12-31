Четверг, 31 декабря 2020, 00:32

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Ион Кику поблагодарил Игоря Додона за поддержку и сотрудничество

Ион Кику поблагодарил Игоря Додона за поддержку и сотрудничество
31 декабря
21:16 2020
Версия для печати

По завершении мандата премьер Ион Кику поблагодарил пятого президента Молдовы Игоря Додона за поддержку и сотрудничество, оказанные возглавляемому им правительству.

«В конце своего мандата хочу особенно поблагодарить экс-президента Молдовы Игоря Додона. У нас было очень хорошее сотрудничество. В этот чрезвычайно сложный год, правительство получало поддержку и помощь со стороны президента Игоря Додона. Пользуясь этим случаем, благодарю за поддержку правительства в этот очень сложный для страны год», – заявил Ион Кику.

Сегодня 31 декабря премьер Ион Кику и руководители минздрава, минфина и минэкономики завершают свой мандат.

Напомним, что правительство Кику было назначено 14 ноября 2019 года по предложению Игоря Додона и при поддержке депутатов ПСРМ.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,11–0,33%
EUR20,89–1,06%
GBP23,38–0,05%
UAH0,60–0,30%
RON4,29–1,01%
RUB0,23+0,09%

Курсы валют в MDL на 31.12.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд