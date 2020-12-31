По завершении мандата премьер Ион Кику поблагодарил пятого президента Молдовы Игоря Додона за поддержку и сотрудничество, оказанные возглавляемому им правительству.

«В конце своего мандата хочу особенно поблагодарить экс-президента Молдовы Игоря Додона. У нас было очень хорошее сотрудничество. В этот чрезвычайно сложный год, правительство получало поддержку и помощь со стороны президента Игоря Додона. Пользуясь этим случаем, благодарю за поддержку правительства в этот очень сложный для страны год», – заявил Ион Кику.

Сегодня 31 декабря премьер Ион Кику и руководители минздрава, минфина и минэкономики завершают свой мандат.

Напомним, что правительство Кику было назначено 14 ноября 2019 года по предложению Игоря Додона и при поддержке депутатов ПСРМ.