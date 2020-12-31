Остаток на едином счету госказначейства на данный момент составляет 8,43 млрд леев. Действующий премьер Ион Кику уточнил, что, озвучив эту цифру, он предупреждает появление любых спекуляций после завершения своего мандата.

«У некоторых будет очень большое искушение запеть песню о финансовой дыре. На всех счетах казначейства находятся 8,43 млрд леев. Есть средства для обеспечения расходов в январе. В 2020 году не осталось ни одного неоплаченного счета, все было оплачено», – сказал Кику.

Также по состоянию на 31 декабря остаток на счетах национального публичного бюджета составляет почти 6,76 млрд леев. На начало нынешнего года он равнялся 4,59 млрд леев.

Ион Кику отметил, что действующее правительство останется функциональным и попросил политиков не мешать специалистам из министерств выполнять свои служебные обязанности.