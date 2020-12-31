На сегодняшний день в стране 130643 человека прошли лечение и 2985 умерли от инфекции COVID-19. На 31 декабря в Молдове подтверждены 144818 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 6063 человека с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 33868 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2774 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 246 в крайне тяжелом состоянии (58 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).