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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 31 декабря 130643 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 31 декабря 130643 излечившихся
31 декабря
20:06 2020
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На сегодняшний день в стране 130643 человека прошли лечение и 2985 умерли от инфекции COVID-19.   На 31 декабря в Молдове подтверждены 144818 случаев заражения новым коронавирусом.  

В настоящее время 6063 человека с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 33868 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2774 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 246 в крайне тяжелом состоянии (58 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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