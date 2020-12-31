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Газета "Кишиневские новости"

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В 2021 году – добрых чувств, радости, хороших событий и новых возможностей

В 2021 году – добрых чувств, радости, хороших событий и новых возможностей
31 декабря
15:46 2020
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С таким пожеланием обратилась к согражданам председатель парламента Зинаида Гречаный:

– В эти особые моменты мы размышляем над событиями уходящего года, который принес немало испытаний нам, нашим семьям, Молдове и всему миру. Давайте будем признательны ему за все хорошее и за опыт, который мы получили благодаря ему, особенно за самый главный урок – способность быть Человеком.

Праздник Нового года всегда объединяет и вдохновляет, а, когда мы вместе, нам под силу очень многое. Так пусть рядом с вами всегда будут любимые и преданные люди, искренние и верные друзья, надежные товарищи, которые помогут вам в достижении поставленных целей.

Примите мои самые теплые поздравления по случаю наступающего Нового года. Давайте встретим его с уверенностью и оптимизмом, и пусть 2021-й принесет каждому из вас добрые чувства, много радости, хороших событий и новых возможностей!

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