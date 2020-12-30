В эфире телеканала TV8 депутат парламента от Партии «Действие и солидарность» Михай Попшой объявил, что созрел для того, чтобы отказаться от мандата народного избранника.

«Я готов уйти в отставку хоть завтра. Этот законодательный орган не является представительным. В ходе избирательной кампании (президентской, ред.) граждане четко заявили нам, что хотят досрочных выборов как можно скорее… Этот парламент нелегитимен и непредставителен, мне стыдно быть его частью. Самый быстрый способ распустить парламент – это, чтобы все депутаты подали в отставку», – полагает Попшой. Подобного рода идея присутствует в головах многих членов Партии «Действие и солидарность». И это несмотря на то, что специалисты в области парламентского права не раз им говорили: таким образом законодательный орган распустить не получится. Точнее, если хочется, то можно, но это будет незаконно.