Среда, 30 декабря 2020, 22:40

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Молдова может стать страной распущенных депутатов

30 декабря
18:31 2020
Версия для печати

В эфире телеканала TV8 депутат парламента от Партии «Действие и солидарность» Михай Попшой объявил, что созрел для того, чтобы отказаться от мандата народного избранника.

«Я готов уйти в отставку хоть завтра. Этот законодательный орган не является представительным. В ходе избирательной кампании (президентской, ред.) граждане четко заявили нам, что хотят досрочных выборов как можно скорее… Этот парламент нелегитимен и непредставителен, мне стыдно быть его частью. Самый быстрый способ распустить парламент – это, чтобы все депутаты подали в отставку», – полагает Попшой. Подобного рода идея присутствует в головах многих членов Партии «Действие и солидарность». И это несмотря на то, что специалисты в области парламентского права не раз им говорили: таким образом законодательный орган распустить не получится. Точнее, если хочется, то можно, но это будет незаконно.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,11–0,24%
EUR21,03+0,05%
GBP23,27+0,51%
UAH0,60–0,77%
RON4,32+0,18%
RUB0,23–0,87%

Курсы валют в MDL на 30.12.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд