На левобережье Днестра прошло последнее в этом году заседание Центральной избирательной комиссии, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

Члены ЦИКа приняли отчет о расходовании средств в 2020-м году. На Единый день голосования, прошедший 29 ноября, было потрачено 7 миллионов приднестровских рублей. Это при курсе к доллару 16,1 к 1. Также был утвержден план работы Центризбиркома на следующий год. В 2021-м будут избирать местного президента. С точной датой ЦИКу еще предстоит определиться. За время существования Приднестровья у него было три президента: Игорь Смирнов, Евгений Шевчук – бывшие, и действующий – Вадим Красносельский.