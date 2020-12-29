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Газета "Кишиневские новости"

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Приднестровье в ожидании новых выборов

29 декабря
15:21 2020
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На левобережье Днестра прошло последнее в этом году заседание Центральной избирательной комиссии, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

Члены ЦИКа приняли отчет о расходовании средств в 2020-м году. На Единый день голосования, прошедший 29 ноября, было потрачено 7 миллионов приднестровских рублей. Это при курсе к доллару 16,1 к 1. Также был утвержден план работы Центризбиркома на следующий год. В 2021-м будут избирать местного президента. С точной датой ЦИКу еще предстоит определиться. За время существования Приднестровья у него было три президента: Игорь Смирнов, Евгений Шевчук – бывшие, и действующий – Вадим Красносельский.

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