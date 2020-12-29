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Газета "Кишиневские новости"

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Корнелиу Фуркулицэ: только две партии выступают за досрочные выборы

Корнелиу Фуркулицэ: только две партии выступают за досрочные выборы
29 декабря
12:56 2020
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Социалист Корнелиу Фуркулицэ считает, что только две партии сегодня выступают за досрочные выборы. Речь идет о ПСРМ и ПДС.

Председатель парламентской фракции ПСРМ отметил в интервью Europa Liberă, что остальные политформирования тянут время, так как знают, что не пройдут в парламент.

«Парадокс в том, что не все парламентские партии искренне хотят этого. Из всех только две искренне выступают за досрочные. Я имею в виду ПДС И ПСРМ. Остальные играют, у них нет искренности. В них говорит политический расчет. Ведь, согласно опросам, только несколько партий – ПСРМ, ПДС, партия “Шор” и, возможно, “Наша партия” Усатого – пройдут в парламент.

Очевидно, что из политического расчета только эти партии могут позволить себе досрочные выборы, остальные в той или иной мере заинтересованы продлить период принятия решения», – заявил Фуркулицэ.

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