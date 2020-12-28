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Газета "Кишиневские новости"

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Президент Молдовы Санду назначила советника, осужденного на три года

28 декабря
22:06 2020
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Один из них – Вячеслав Негруца, бывший коллега Санду в правительстве Филата. Он был ранее осужден на три года условно по делу «Сандулаки», так как перевел на счета Пантелея Сандулаки 400 тыс. евро, не обжаловав промежуточное решение суда в вышестоящей инстанции, что привело к нанесению ущерба казне в особо крупных размерах.

Вторым советником стала Лилиана Николаеску-Онофрей, которая будет курировать сферу образования. Ранее она возглавляла минобразования в правительстве Санду. Именно в этот период документ, который она редактировала в качестве высокопоставленного чиновника, оказался копией отрывков из румынской стратегии в области исследований, технологического развития и инноваций.

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