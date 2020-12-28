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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Чем больше мозг, тем выше шансы на вымирание

Чем больше мозг, тем выше шансы на вымирание
28 декабря
20:16 2020
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Всегда считалось, что, чем больше объем мозга, тем больше у животных развито мышление и, значит, тем им легче выжить в дикой природе. Однако исследование британских ученых из Университета Рединга дало обратные результаты.

Специалисты задумались, почему, если условия обитания сходны, плотность популяций различных животных неодинакова. Были изучены триста шестьдесят пять видов млекопитающих, в их числе мыши, обезьяны, кенгуру, лисы и другие. Оказалось, что, чем больше по объему мозг животных, тем ниже количество особей в популяции. Ученые предположили, что крупный мозг потребляет большее количество пищи, значит, и пространства таким животным  необходимо больше. И при этом чем меньше животных в популяции, тем выше риск ее вымирания.

Почему же такого не случилось с людьми? Как считают ученые, человек научился производить продукты питания и тем самым не допускать ограничения ресурсов в своей среде обитания, сообщает «Journal of Animal Ecology».    

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