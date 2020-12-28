В Средние века в Европе обвинили в колдовстве и подвергли мучительной казни около шестидесяти тысяч человек, в основном это были женщины. Только в Германии таких жертв насчитывается двадцать пять тысяч.

Но почти десять лет назад в Германии инициировали процесс реабилитации жертв «охоты на ведьм». За это время свыше полусотни немецких городов установили мемориальные доски в память о невинно обвиненных и казненных, возвели монументы, а кое-где даже изменили названия улиц. И вот только что католическая церковь города Айхштет опубликовала извинение за сжигание ведьм. Произошло это через четыре сотни лет после многочисленных судебных процессов.

Инициаторы кампании по реабилитации объясняют, что суды над ведьмами служили средством борьбы с реформацией. Слугами дьявола объявляли и казнили тех, кто отказывался от католицизма, пишет газета «The Independent».