Исследователи из Швейцарского института биоинформатики SIB и Лозаннского университета нашли путь к выяснению вопроса: благодаря чему человек так далеко ушел своем развитии от приматов.

Наука знает, что разница между геномами человека и обезьяны составляет всего один процент. Кажется, что это ничтожно мало. Но ученые предположили, что в ходе эволюции особенно сильно изменился мозг человека по сравнению с мозгом обезьяны. Они сравнили, как развивались разные органы у человека, шимпанзе и гориллы. Современные методы исследования подтвердили гипотезу. Под влиянием естественного отбора организм научился накапливать наиболее положительные мутации генов, благодаря чему повышается способность определенного вида выживать при изменении условий существования, сообщает «Science Advances».