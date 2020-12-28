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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Выяснилось, как мозг человека изменился в ходе эволюции

Выяснилось, как мозг человека изменился в ходе эволюции
28 декабря
20:06 2020
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Исследователи из Швейцарского института биоинформатики SIB и Лозаннского университета нашли путь к выяснению вопроса: благодаря чему человек так далеко ушел своем развитии от приматов.

Наука знает, что разница между геномами человека и обезьяны составляет всего один процент. Кажется, что это ничтожно мало. Но ученые предположили, что в ходе эволюции особенно сильно изменился мозг человека по сравнению с мозгом обезьяны. Они сравнили, как развивались разные органы у человека, шимпанзе и гориллы. Современные методы исследования подтвердили гипотезу. Под влиянием естественного отбора организм научился накапливать наиболее положительные мутации генов, благодаря чему повышается способность определенного вида выживать при изменении условий существования, сообщает «Science Advances».   

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