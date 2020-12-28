Австралийские ученые задумались над тем, что случится, когда роль рождественского волшебника возьмет на себя искусственный интеллект. Ведь области применение роботов с каждым годом только расширяются.

Как считают исследователи, помимо преимуществ, такое превращение сулит и риски. Хорошо, что у искусственного Санты может появиться целая армия таких же роботизированных помощников – гномов и эльфов – для доставки детям подарков. Но, с другой стороны, когда искусственный интеллект начнет определять, кто из детей хорошо себя вел целый год, чем он будет руководствоваться? Потребуется разветвленная система скрытого наблюдения? Не окажется ли робот слишком субъективен, стремясь сэкономить ресурсы и сократить количество подарков?

А как поступит искусственный интеллект, если в какой-либо стране дронам, доставляющим подарки, запретят перемещаться в воздушном пространстве? А если придется вступить в конфликт с другими роботами, выполняющими совсем другие задачи, но на тех же территориях?

Ученые призывают не относиться пренебрежительно к проблемам, на первый взгляд кажущимся несущественными. Искусственный интеллект прогрессирует с огромной скоростью, и сложно сказать, какими средствами он будет пытаться достигнуть поставленных перед ним целей, сообщает «The Conversation».