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Газета "Кишиневские новости"

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Премьер-министра Армении назвали вредителем

28 декабря
18:11 2020
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Бывший посол Армении в Ватикане Микаэл Минасян обвинил пока еще действующего премьера страны во вредительстве, сообщает NEWS.am.

«Самый большой вред, нанесенный Николом Пашиняном – это то, что он подарил Азербайджану самое важное для них – национальную мечту. Азербайджан – это новосозданная страна, она образовалась вокруг денег и земли. Азербайджану недоставало победы, чтобы они начали превращаться в нацию. Никол Пашинян отнял у нас национальную мечту и подарил ее Азербайджану», – констатирует Минасян. По его сведениям, Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась за месяц до начала войны отправил письмо Армену Григоряну, секретарю Совета безопасности Армении. В послании подробно  был описан сценарий предстоящих боевых действий, в которых примут участие и турецкие военнослужащие. Однако в Ереване должным образом на предупреждение Москвы не отреагировали, что обернулось поражением в 44-дневной войне с Азербайджаном. Также Минасян назвал Пашиняна психически нездоровым человеком, который думает лишь о личном обогащении.

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