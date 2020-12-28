На государственном телевидении в сюжете «Политические итоги Беларуси 2020 года» ведущий рассказал о нескольких попытках польских спецслужб завербовать граждан страны, сообщает TUT.BY

Совсем недавно военная контрразведка шантажом и угрозами пыталась склонить к сотрудничеству помощника военного атташе. В случае согласия ему обещали деньги, недвижимость, гражданство одной из стран Евросоюза. Дипломат не пошел на предательство и вынужден был покинуть Варшаву. Там же произошел и второй подобный случай. «Кадровому офицеру, что проходил в Польше языковые курсы, та же спецслужба предложила выбор – стать информатором или надолго забыть о визитах в ЕС. Мол, власть скоро рухнет, подумайте о будущем. Офицер подумал и сообщил о попытках вербовки в Минск», – поведал ведущий. По его словам, сегодня Варшава пытается замять скандал, разразившийся из-за неуклюжих действий польских спецслужб.