В эксклюзивном интервью российскому информационному агентству ТАСС экс-президент Игорь Додон так прокомментировал решение правительства РФ о продлении режима беспошлинного экспорта для молдавской сельхозпродукции. Додон уточнил, что данное решение было принято в интересах людей, а не политики: «Я очень рад, что мы смогли убедить наших российских партнеров, чтобы продлить беспошлинный экспорт из Молдовы в Россию молдавских товаров по пяти товарным позициям: это и вино, и консервы, и яблоки… Это очень важно, потому что благодаря этим льготам мы экономим в год около $20-25 млн. Это те таможенные пошлины, которые мы должны были платить, если был бы другой режим. В этой очень сложной политической ситуации, когда есть новый президент Молдовы, который критикует Россию, российские партнеры, российские власти приняли, я думаю, очень правильное, взвешенное, прагматичное решение в интересах не политики, а в интересах людей, в интересах производителей, в интересах экономических агентов».

Экс-президент Молдовы считает свой визит в Москву продуктивным и результативным. В интервью Игорь Додон рассказал также о том, что на 30 декабря намечен съезд ПСРМ и последующая подготовка в досрочным парламентским выборам.