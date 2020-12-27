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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Коронавирус не только убивает обоняние, но и искажает его

Коронавирус не только убивает обоняние, но и искажает его
27 декабря
20:41 2020
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О том, что потеря обоняния, как правило, временная – один из главных симптомов коронавируса, теперь знают все. Теперь специалисты Британской ассоциации отоларинголов выяснили, что болезнь может проявиться не полным исчезновением обоняния, а искажением его. Пациенты начинают чувствовать несуществующие запахи.

По наблюдением врачей, чаще всего на это жалуются молодые люди, а также медицинские работники, занимающиеся лечением коронавирусных больных. У некоторых искаженное восприятие запахов возникает после излечения, когда обоняние начинает восстанавливаться, и специалисты считают, что это шаг на пути возвращения к нормальному состоянию. Правда, не исключено, что отдельным людям придется потратить на это годы, сообщает rbc.ru.  

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