О том, что потеря обоняния, как правило, временная – один из главных симптомов коронавируса, теперь знают все. Теперь специалисты Британской ассоциации отоларинголов выяснили, что болезнь может проявиться не полным исчезновением обоняния, а искажением его. Пациенты начинают чувствовать несуществующие запахи.

По наблюдением врачей, чаще всего на это жалуются молодые люди, а также медицинские работники, занимающиеся лечением коронавирусных больных. У некоторых искаженное восприятие запахов возникает после излечения, когда обоняние начинает восстанавливаться, и специалисты считают, что это шаг на пути возвращения к нормальному состоянию. Правда, не исключено, что отдельным людям придется потратить на это годы, сообщает rbc.ru.