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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Ученые выяснили, сколько живет иммунитет к коронавирусу

Ученые выяснили, сколько живет иммунитет к коронавирусу
27 декабря
20:36 2020
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Ученые из Университета Монаша, Института Бернета и больницы Альфреда в Мельбурне в Австралия поставили перед собой задачу определить, как долго у человека, перенесшего коронавирусную инфекцию, сохраняется иммунитет.

В исследование включили двадцать пять пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. В течение восьми месяцев им делали анализ крови, изучая состояние иммунной системы с четвертого по двести сорок второй дни после инфицирования.

Уже через двадцать дней после обнаружения первых симптомов концентрация антител к коронавирусу начала снижаться. Это установили и более ранние исследования. Но на этот раз ученые хотели выяснить, как долго иммунная система сохраняет память о столкновении с коронавирусом. Добровольцам специально вводили фрагменты коронавируса, чтобы проверить реакцию иммунной системы. Выяснилось, что самый сильный иммунный ответ наблюдается через восемь месяцев после заражения.

Фрагменты белков вируса, которые вводили добровольцам – это и есть цели, по которым должны «стрелять» вакцины. Следовательно, есть основания предполагать, что и вакцины смогут создать иммунитет длительностью не меньше восьми месяцев.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения подсчитали, что пандемию удастся остановить, когда коллективный иммунитет выработается у семидесяти процентов населения планеты. Теперь можно говорить и о временном периоде для выработки такого иммунитета, передает РИА «Новости».      

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