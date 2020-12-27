Ученые из Института экспериментальных исследований рака в педиатрии при Университете Гете в Германии сделали неожиданное открытие. У лекарства против диареи – лоперамида – обнаружилось противораковое действие в отношении глиобластомы, онкологического поражения спинного и головного мозга.

Собственно, об этом действии известно уже два года, а сейчас исследователи сумели выяснить, почему так происходит. Действие лоперамида заключается в том, что он порождает стресс в некоторых типах опухолевых клеток, в результате которого они в конце концов самоуничтожаются. Причем касается это только больных клеток, а здоровые остаются неповрежденными.

Безвредность лоперамида доказана, но только в применении при кишечных расстройствах. Теперь необходимо продолжить исследования, чтобы убедиться, что препарат можно использовать для терапии онкозаболеваний и выяснить, какие еще патологии можно лечить таким образом, сообщает «Medical Xpress».